Para se ter uma ideia do apoio popular aos métodos de confronto utilizados em protestos contra o aumento dos ônibus em algumas capitais brasileiras, a última manifestação do gênero no centro do Rio reuniu 300 pessoas, ou seja, menos de um décimo do público estimado há um mês na Marcha da Maconha em Ipanema.

Apanhar da polícia, convenhamos, é um pouco demais para quem já sofre todo dia com os transportes públicos, né não?