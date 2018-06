Foi identificado e demitido por justa causa o gaiato do intérprete brasileiro que tentou convencer Paul McCartney a cumprimentar a plateia no show de Porto Alegre com um sonoro “e aí, bicharada”!

Ainda bem que, em cima da hora, alguém percebeu e mudou a saudação em português do ex-Beatle para “bá, tchê, tri legal”.