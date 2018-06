Se São Paulo fosse mesmo, como disse o outro, “o túmulo do samba” – coisa que eu não acredito –, Cleber Machado seria o coveiro. Não há quem resista acordado a 15 minutos dos desfiles no Anhembi na voz marcante do locutor.

O troço é mais forte que qualquer ‘Boa Noite Cinderela’.

Sério!