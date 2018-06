Do jeito que está por aqui, oh, com Marta Suplicy – a ponto de cancelar sua participação na Feira do Livro de Frankfurt em homenagem ao Brasil –, o escritor Paulo Coelho deve voltar ao universo das bruxas em seu próximo livro.

A protagonista, livremente inspirada na ministra, faz a madrasta da Branca de Neve parecer coisa de criança!