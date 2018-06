Que diabos o ministro do Esporte Aldo Rebelo está levando no bolso do colete para a reunião desta terça-feira em Zurique, na Suíça, para sair daqui tão confiante de que vai tranquilizar os representantes da Fifa sobre os preparativos da Copa de 2014?

Será que vai misturar qualquer coisa no cafezinho dos caras?