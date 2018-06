Bola de Ouro de apresentadora

Nem Pelé, tampouco Neymar, chama-se Fernanda Lima a grande estrela internacional do futebol brasileiro na atualidade! Só se falava dela nos bastidores da festa da Fifa ontem em Zurique, na Suíça. Seu companheiro de palco no comando da cerimônia de premiação dos melhores de 2013 no mundo da bola, o ex-craque holandês Ruud Gullit, foi categórico: “Fernanda Lima é mais bonita que o próprio Cristiano Ronaldo!” Compará-la neste quesito ao argentino Messi ou ao francês Ribéry, francamente, seria até covardia!

Tomara que caia à parte, Fernanda bate um bolão na animação de programas de auditório (vide ‘Amor & Sexo’). Craque na TV é quem, além de boa estampa, ousa parecer espontâneo diante das câmeras, sem cair no ridículo como o Zeca Camargo no ‘Vídeo Show’. A moça tem a química da sedução!

Não à toa, desde sua aparição no sorteio dos grupos da Copa de 2014, os gringos passaram a olhar o futebol brasileiro com outros olhos. Ela merece! No mais, a festa da Fifa foi uma chatice!