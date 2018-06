Atingido no rosto por um objeto arremessado em campo pela torcida do Cerro Porteño, Muricy Ramalho ligou do Paraguai para José Serra pedindo o contato do médico que o atendeu quando acertaram-lhe a cabeça.

O ex-governador bateu o telefone na cara do técnico.

Pensou que fosse trote, coisa do pessoal do Aécio fingindo-se de Muricy!