A indústria da liminar na Justiça deu uma barateada em São Paulo.

Tem advogado na cidade cobrando até R$ 100 por pedido de concessão do benefício para cada um dos mais de 60 mil corintianos que compraram ingressos para os próximos jogos do Timão pela Libertadores antes da punição que fechou os portões do Pacaembu ao público.

A ideia é faturar alto com a quantidade!

Nas mãos dos cambistas, o documento não sai por menos de R$ 300!