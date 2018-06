Caça aos líderes!

Qual terráqueos tentando estabelecer contato com marcianos na chegada ao Planeta Vermelho, os governantes brasileiros buscam entendimento com os manifestantes em protestos nos quatro cantos do País: “Levem-nos a seu líder!”

Vão aos poucos descobrindo que, também fora dos palácios de governo e casas legislativas, o povo não tem – nem quer – alguém que o represente. Como poderia ter líder um protesto contra justamente a autoridade dos líderes de tudo-isso-que-aí-está?

‘Liderança’ virou estigma substantivo de homem público comprometido com o modelo falido da política que se combate nas ruas. A garotada tem verdadeiro horror a líderes!

Vai chegar uma hora que ninguém – afora o Felipão na Seleção e o Luciano Huck no Twitter – vai querer ser líder de nada, nem de banda de rock ou pesquisa de opinião.

Os últimos em atividade talvez sejam esses que agora reclamam da falta de interlocutores para pedir aos manifestantes de rua: “Voltem já para o Facebook, rapazes!”