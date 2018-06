Cachorro do Obama ganha primeira-cadela

Barack Obama tomou, enfim, uma decisão sensata! Descolou uma companheira para Bo, o cão d’água português que chegou à Casa Branca em 2009 e, desde então, vem se virando com uma almofada no Salão Oval.

Sunny é da mesma raça, tem 1 aninho e sua chegada deu uma reanimada no mundo à volta do presidente, que ultimamente anda meio caído no noticiário – nem sombra daquele cara que, como cantou Paul Simon na primeira posse, viria “impávido que nem Muhammed Ali, tranquilo e infalível como Bruce Lee”.

Bo não tem nada com isso, mas a solidão do canil da residência oficial o estava deixando cada vez mais parecido com o dono, que pelo menos tinha o consolo da primeira-dama. Bo, agora, também tem a sua, com a vantagem de poder rolar com ela pelo gramadão, sem escândalos na imprensa.

Michelle ainda não se deu conta disso! Acha que Sunny “será uma irmãzinha” para Bo. Tolinha! Vai ter que dizer às filhas que a cegonha esteve em visita oficial na Casa Branca quando nascer a primeira ninhada.