Com a transferência do juiz Nicolau dos Santos Neto para o presídio de Tremembé, que dias atrás recebeu o cantor Hudson, da dupla Edson e Hudson, a instituição penitenciária do interior de São Paulo se consagra como uma espécie de ‘Ilha de Caras’ do crime.

Só recebe presos famosos!

Alexandre Nardoni e os irmãos cravinhos deram as boas-vindas aos recém-chegados.

Imagina a festa quando o Zé Dirceu for em cana!