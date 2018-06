Como é que a defesa de Dominique Strauss-Kahn não pensou nisso antes:

A TV Globo exibiu ontem na sessão da tarde o filme ‘Encontro de Amor’, que conta a história de um político famoso que vive romance com a camareira de um luxuoso hotel em Nova York.

O ex-diretor do FMI pode muito bem alegar que por um instante confundiu a moça que arrumava seu quarto com a estonteante Jennifer Lopez (foto), protagonista do longa metragem em questão.