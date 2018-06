No meio de tanta notícia ruim na Esplanada, vem do Ministério do Desenvolvimento a indicação de Tatiana Prazeres (foto), secretária de Comércio Exterior, para o posto de “a coisa mais fofa do governo Dilma”.

A conferir!

O título está sem dona desde que a inigualável Solange Vieira deixou a presidência da Anac.