Canta a primavera, pá!

Dilma Rousseff desembarca hoje em Lisboa com uma resposta na ponta da língua para os jornalistas lusos – ô, raça! – que, decerto, vão lhe cobrar explicações para o que ela quis dizer em entrevista na semana passada com “Portugal não é bem Europa para nós brasileiros”. É simples: “O Lula também não é bem um ex-presidente pra gente!”

Não quer dizer que seja maior ou melhor, é diferente! Ou Dilma não teria atravessado o Atlântico para bater palmas pra maluco dançar. Nunca antes na história deste País um ex-presidente teve sucessor(a) na plateia de sua sagração honoris causa além mar. Acontece amanhã na Universidade de Coimbra em meio a uma guerra de tamancos daquelas na política e na economia da “terrinha”.

A saia justa que veste Dilma e as autoridades portuguesas envolvidas neste encontro extemporâneo não cabe em Lula, que não está nem aí para as formalidades acadêmicas ou diplomáticas das festividades ao seu redor. O ex-presidente espera já estar livre desses salamaleques quando receber homenagem da Confraria do Vinho do Porto pela promoção da bebida. Taí uma instituição que nunca entra em crise em Portugal!