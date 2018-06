Cláudia Alende, segunda colocada no concurso Miss Brasil Bumbum 2014, comemorou a derrota no melhor estilo “perdi vencendo”.

Desde 2012 – antes, portanto, do fenômeno Aécio Neves –, quando a preterida Andressa Urach ganhou muito mais notoriedade que sua oponente vitoriosa, criou-se no concurso a superstição de que “as segundas serão as primeiras”.

Só este ano, como se sabe, a oposição se deu conta disso!