Carta do leitor

Sou leitor e assinante do Estadão há muitos anos, leio diariamente a sua coluna, mas hoje realmente , eu li, não acreditei e tive que ler novamente para acreditar no escrito.

Eu sou carioca e moro há mais de 25 anos em São Paulo, cidade que amo de paixão , e não viveria em outra cidade, mas na sua coluna de hoje, vc colocou os carioca (inclusive eu) como uma raça, eu acho que não preciso explicar para vc o que é raça (branco, amarelo, etc…), depois nos chamou de ridículos devido a chegada da chuva.

Aguardo que vc e o Jornal Estado de São Paulo façam uma retratação sobre “ô, raça” e o “ridículo” ainda esta semana na sua coluna, pois prefiro resolver este assunto aqui e não em outro lugar.”

Nota do Tutty:

“Eu me retrato! Cariocas não são ridículos, muito pelo contrário, e sequer constituem raça. Não sei onde estava com a cabeça quando escrevi qualquer coisa a respeito. Ok?”