Cheirar o Benedito?

Advogados da CBF entraram com uma liminar preventiva no TSE proibindo todo e qualquer uso no horário eleitoral gratuito da célebre imagem do técnico Dunga à beira do campo em Pequim, esfregando o nariz enquanto grita para alguém no banco da Argentina “tu é igualzinho, tu é igualzinho”!

Explica-se:

Correu na entidade o boato de que a insinuação maldosa do gesto seria descontextualizada e aproveitada pelos marqueteiros do PT contra Aécio Neves na propaganda política da Dilma.