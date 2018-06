O que mais impressionou no depoimento do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara foi o despreparo geral dos deputados tanto para esclarecer quanto para confundir seja lá o que for.

Se saíssem no tapa seriam mais convincentes contra ou a favor, não importa, do depoente!