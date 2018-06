A ideia maluca surgiu num momento de desespero no último brainstorming dos marqueteiros do alto tucanato: “E se o Aécio revelasse que é gay?” (kkkkkkk) Publicitário adora fazer blague para aliviar a tensão das campanhas, mas o fato é que o candidato do PSDB precisa sem demora dizer algo impactante para voltar ao debate monopolizado entre Dilma e Marina, particularmente em torno da criminalização da homofobia e do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

O tucano foi alijado dessa conversa, como se este não fosse assunto para menino. O gelo que as duas deram nele no último debate, convenhamos, é uma espécie de bullying eleitoral: deixaram o cara falando sozinho com a Luciana Genro e o Levy Fidelix sobre modelo econômico e mobilidade urbana, respectivamente!

Para entrar para o Clube da Luluzinha que lidera as pesquisas, Aécio terá mesmo que tirar uma boa ideia do armário: “E se ele incluísse o Bolsa Gay no seu programa de governo?” (kkkkkk)