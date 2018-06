Código de conduta da mulher de jogador

Se por acaso cruzar com Shakira amanhã no Maracanã, a experiente Susana Werner, mulher do goleiro brasileiro Júlio César, poderá ter a fineza de alertar a patroa do zagueiro espanhol Piqué: pega mal no Brasil ficar dando mole na torcida pelo marido fora das quatro linhas.

Reconhecida anteontem no telão da arena Castelão, a cantora colombiana acenou, mandou beijo e recebeu da galera cearense tratamento só dispensado a mulher de jogador bem-vista pelo torcedor brasileiro: “Gostosa, gostosa, gostosa…”

Veterana da Copa de 1998, quando ainda era namorada do Fenômeno Ronaldo, Suzana Werner sabe que, depois do namoro inicial com as arquibancadas, o estigma de ‘Maria Chuteira’ fala mais alto.

Não à toa, a mulher do goleiro da seleção não apareceu em telão de estádio nesta Copa das Confederações nem quando o marido pegou aquele pênalti no Mineirão. Não fosse o assalto que sofreu em Fortaleza, nem saberíamos de sua presença no País.

Não custa nada dar umas dicas pra Shakira, né?