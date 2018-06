Código linguístico

Legado indissociável do debate eleitoral em curso, a polêmica sobre o uso adequado do ‘aparelho excretor’ traz para o discurso político a possibilidade do emprego de expressões idiomáticas de gosto duvidoso sem riscos de ferir o chamado decoro parlamentar. Como diria Levy Fidelix, “quem tem aparelho excretor tem medo”! A seguir, mais alguns exemplos do jargão popular incorporado à eloquência dos homens públicos:

1) ‘Passarinho que come pedra sabe o aparelho excretor que tem!’

2) ‘Pimenta no aparelho excretor dos outros é refresco!’

3) ‘Aparelho excretor de bêbado não tem dono!’

4) ‘Tirar o aparelho excretor da reta!’

5) ‘Com o aparelho excretor na mão!’

6) ‘Fazer aparelho excretor doce!’

7) ‘Aparelho excretor do mundo!’ (o mesmo que ‘aparelho excretor do Judas’).

8) ‘…até o aparelho excretor fazer bico!’