A Cúpula das Américas do fim de semana passado deixou na Colômbia o legado do “bunga bunga de Cartagena”, como ficou conhecida por lá a farra de agentes secretos de Obama com prostitutas nativas às vésperas do encontro de chefes de estado regionais.

O Hotel Caribe, palco da noitada, já virou ponto turístico na cidade sede do evento.