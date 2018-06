Bem que o site do Enem tentou arrumar uma confusão encerrando o prazo de matrículas pela internet 24h antes do previsto, mas o pessoal que está concluindo o ensino médio já não cai mais nessas pequenas lambanças do concurso!

Não é nada, não é nada, é um escândalo a menos na conta do Ministério da Educação.