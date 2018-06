Como sempre acontece quando Fátima Bernardes está na Copa a serviço, a galera da redação da TV Globo no Rio combinou sair logo depois do Jornal Nacional nesta sexta-feira para comemorar a vitória do Brasil na casa do William Bonner.

Numa dessas ocasiões, em 2002, teve gente que saiu da festa direto para o Bom Dia Brasil.