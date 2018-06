O deputado Aldo Rebelo confessou na tribuna da Câmara que, como líder do governo em 2010, conseguiu barrar no Congresso a convocação do marido de Marina Silva para depor sobre seu suposto envolvimento em crime de contrabando de madeira.

É o que, na Justiça comum, o Ministério Público chama de “obstruir investigação” quando autoriza a prisão preventiva de alguém.