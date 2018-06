Está havendo um certo exagero na louvável tentativa do povo cearense para desconstruir as demonstrações de preconceito no primeiro contato com médicos cubanos em Fortaleza.

Não precisa levar o doutor pra casa, dar banho, botar talquinho, brincar de médico com a visita, nada disso!

Basta dizer “mucho gusto”, e estamos conversados.