Ou a polícia de Rolândia, no norte do Paraná, anda muito rápida no atendimento aos chamados da população ou o casal denunciado pela prática de sexo oral no meio de uma rua da cidade é insaciável a ponto de ainda resistir à ordem para acabar com aquela pouca vergonha quando a PM chegou ao local.

Foi um custo coloca-los em celas separadas!