Tem gente que não sabia muito bem o que pensar a respeito, mas só de imaginar que o marqueteiro Duda Mendonça será um dos derrotados nas urnas se o eleitor do Pará votar “não” à criação dos estados de Tapajós e Carajás, francamente, fica até fácil para o resto do Brasil tomar partido no plebiscito de amanhã, né?