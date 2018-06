Quem mais teria capacidade de deixar o pessoal do ‘Pânico’ constrangido?

Gerald Thomas voltou ao noticiário em grande estilo ao tentar enfiar a mão sob o microvestido da panicat Nicole Bahls durante entrevista ao programa da Band no lançamento do livro do diretor, “Arranhando a Superfície!

A performance fez lembrar o bom e velho comediante escondido sob aquela cabeleira ridícula!