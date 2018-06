Descarrego

A ator Bruno Gagliasso precisa ir a um pai-de-santo antes da próxima viagem que fizer ao exterior.

Como se não bastasse o extravio de sua mala no caminho do último Festival de Cannes, um incêndio noite dessas obrigou o jovem galã global a deixar às pressas o hotel onde estava hospedado em Santiago do Chile para as gravações da próxima novela das 6.

Parece encosto, né não?

É impressionante como nada dá certo na vida desse rapaz depois que ele calçou suas “Havaianas da sorte” em anúncio de TV.