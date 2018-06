Dispositivo de fé

Agora é só instalar um termostato que desligue o planeta quando o aquecimento global passar dos 2º C em relação à temperatura pré-Revolução Industrial. A meta foi combinada entre chefes de Estado reunidos em Áquila, na Itália, sem que nenhum deles faça a menor idéia de como controlar a temperatura lá fora.

Mal comparando, se, em vez do pretexto das mudanças climáticas, os homens mais poderosos da Terra estivessem reunidos numa conferência de paz, na impossibilidade de se acabar com a guerra teriam estabelecido um limite para o número de mortos em ataques aéreos. Digamos que uns 12 por bombardeio!

A vida no planeta está nas mãos desses senhores que voltaram ontem pra casa com a sensação de que só falta agora inventar um condicionador que mantenha o ar respirável por controle remoto. Faça você também a sua parte na proteção do meio ambiente: reze!

Texto publicado no caderno Cidades/Metrópole deste sábado no ‘Estadão’.