A polícia não sabe por que diabos o pintor Antônio Wesley Aquino Costa, de 28 anos, estrangulou o ganso do Parque do Ibirapuera na manhã do último domingo!

Sei lá o que diz a respeito a nova Lei do Estupro, mas talvez tenha sido precipitado liberar o rapaz após a ocorrência.

Já pensou se a moda pega?!