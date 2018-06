O casamento de Beatriz Barata, neta do empresário conhecido no Rio como o ‘rei do ônibus’, teve de tudo:

Protesto de manifestantes, bomba de efeito moral da PM e até vandalismo de convidados.

Em compensação, parece que a lua de mel tem sido um tédio.

Pode ter faltado gás de pimenta na noite de núpcias!