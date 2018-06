Com Dilma Rousseff recatada como ela só em seus momentos de folga na Presidência – no Carnaval ela não se deixou fotografar sequer de bermudas -, a grande expectativa do 10º Fórum Empresarial de Comandatuba, no sul da Bahia, gira em torno do maiô da mulher de Michel Temer (foto) nas áreas de lazer do resort.

Não à toa, vários ministros confirmaram presença no evento.