É comovente a luta do repórter César Tralli contra a calvície no telejornalismo brasileiro.

Até a cabeleireira da Miriam Leitão foi convocada às pressas no Bom Dia Brasil para dar sustentabilidade à franja do coleguinha no Jornal Nacional.

Só se fala disso na TV Globo!

Fontes da Polícia Federal também estão sensibilizadas com o empenho do jornalista.