Acusada de, entre outras bizarrices, “roubar comida” dos colegas reféns no cativeiro das Farcs, a colombiana Ingrid Betancourt ocupa hoje na mídia global posição tão constrangedora quanto a da brasileira Paula Oliveira no noticiário que dá visibilidade a Zurique no resto do planeta.

Nem no PMDB acontecem coisas estranhas dessa magnitude.