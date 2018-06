É grande a expectativa em toda a região Centro-Oeste para um possível encontro de Ronaldo Fenômeno e o veterano Denílson, amanhã, nas noites de Itumbiara.

Já pensou se o ex-parceiro do Fenômeno na Seleção resolve lhe mostrar a cidade que dá nome a seu novo clube após a estréia do Corinthians na Copa do Brasil?

Sai de baixo, né não?