Nove entre 10 engavetamentos de carros no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, acontecem logo após o seguinte comentário no banco de trás do veículo:

“Olha lá a árvore de Natal!”

Cuidado, pois, ao trafegar a partir de domingo pela Avenida Pedro Álvares Cabral, entre os portões 9 e 10 do Parque do Ibirapuera, ok?