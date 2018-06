É muito tudo!

Gilberto Kassab ainda não se pronunciou sobre o fim do mundo de ontem em São Paulo, mas já tem uma explicação bem plausível para os transtornos de terça-feira provocados por um ciclone extratropical: “Ventou demais da conta, ué!” Pelos cálculos do prefeito, rajadas de até 128 km/h concentraram em um só dia o total de ventos previstos para todo mês de junho. Mal comparando, a cidade teve mais ruas bloqueadas por queda de árvores do que pontos de alagamento em dias de grandes enchentes.

Os números do vendaval são de dar inveja a temporal: 33 vias obstruídas, 47 sem luz,180 árvores tombadas sobre a fiação suspensa, 10 cidades da Grande SP sem água, 39 sinais de trânsito danificados, aeroportos fechados… “Ventou muito”, não há dúvidas a respeito.

A lógica do prefeito serve para quase tudo que atazana a vida do paulistano. “É muito carro”, pode-se dizer sobre os engarrafamentos. “É muita gente” no metrô, “muito menor abandonado” nos sinais de trânsito, “muito homofóbico” na região da Paulista, “muitos vôos” em Congonhas, “muito arrastão” nos Jardins, e por aí vai.

De vez em quando, como ontem, acontece um pouco de tudo e, aí, não tem explicação.