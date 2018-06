Nada contra as duas palestras que o ministro Joaquim Barbosa descolou para fazer na Europa durante suas férias, mas, já que o STF vai gastar R$ 14.142,60 com diárias de seu presidente em Paris e Londres, não custava praticamente nada mandar junto com a grana um mensageiro para pegar a assinatura do ministro no mandado de prisão do deputado João Paulo Cunha.