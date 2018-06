Ego nos pés

ACM Neto está todo prosa. Praticamente não cabe dentro de seus sapatos sob medida depois que aquele deputadozinho gaúcho que está se lixando para a opinião pública disse em entrevista a Ricardo Brandt, aqui do ‘Estadão’, que “a botina do ACM Neto bate dentro do Congresso”. Nunca na história desse rapaz alguém havia evocado seus pés para reclamar brutalidade.

Pelo contrário, desde a adolescência em Salvador, sempre lhe pegaram no pé para diminuí-lo. “Onde você comprou essa botinha tinha pra homem?” – cansou de ouvir bobagens do gênero no Mercado Modelo. Até hoje, mesmo em Brasília, lembram que ele calça 34 quando querem lhe tirar do sério.

Por essas e por outras, o título “A botina do ACM Neto bate no Congresso”, aberto em três colunas no jornal de ontem, lavou a alma do deputado. Daqui pra frente, vão olhá-lo com outros olhos no Pelourinho.

Texto publicado no caderno Cidades/Metrópole deste sábado no ‘Estadão’.