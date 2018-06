Elas querem é…

Estreia hoje, na Globo, ‘Afinal, o que querem as mulheres?’! Ainda que a minissérie de Luiz Fernando Carvalho não dê respostas a Freud – a pergunta é dele –, tomara que não se confirme o que andei vendo dia desses em outro programa de TV, o Papo Calcinha, do Multishow.

Lembra do Saia Justa? Perto das quatro meninas que levam o tal Papo Calcinha, as moças da Mônica Waldvogel – aí incluída a Fernanda Young – parecem freiras. Tem malandro de botequim que ficaria inibido ouvindo as preferências sexuais das apresentadoras. Macho, hoje em dia, tem um pouco de vergonha de parecer grosseiro nos detalhes. Mulher, não!

“Ele fazia uma coisa que eu adoraaava!” Pausa no Papo Calcinha de anteontem para o coro de “o quê? O quê?” Sabe o quê? “Ele cuspia!” As outras suspiraram de inveja. “O louco nos homens é que a maioria quer namorar, casar, ter filhos…” – desabafou uma delas, que, pelo visto, nunca levou uma cusparada na cama.

Não que eu tenha nada contra, eu só sinto é um pouco de medo delas. Entrei no Papo Calcinha por acaso – estava procurando a estreia do programa da Fernandinha Torres no Multishow -, não sei se terei coragem de voltar.