O público que na noite de sábado lotou o Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, saiu do show de Caetano Veloso com uma pulga atrás da orelha:

Afinal, o artista caiu do palco acidentalmente quando cantava ‘Força Estranha’ ou quis dizer alguma coisa com aquilo?

Foi, por via das dúvidas, aplaudido de pé!