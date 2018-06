Depois da tempestade vem o tempo nublado! O próximo fim de semana será, ao que tudo indica, o quarto consecutivo sem dias ensolarados no Rio. Melhor assim! A última vez que o Sol predominou no céu azul da orla, a Zona Sul viveu o pânico dos arrastões. São Pedro, pelo visto, resolveu dar uma força à PM dispersando as multidões encaloradas das areias escaldantes do Leme ao Pontal!

Especialmente agora que a tropa de choque carioca foi deslocada da repressão aos black blocs para o patrulhamento das praias, sabe Deus o que pode acontecer quando começar um corre-corre qualquer na beiradinha d’água do Leblon. Porteiro do céu, São Pedro deve ter alguma informação privilegiada a respeito para ficar empurrando o Sol com a barriga no balneário.

Ou, vai ver, sopra nuvens para o Rio só para atrapalhar o bronzeado do Sérgio Cabral, que voltou a usar helicóptero do governo para levar família pra casa de praia nos fins de semana.