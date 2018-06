Equipe Seal 6, o filme

A esta altura da luta do bem contra o mal, Hollywood já teria desistido da ideia maluca de refilmar ‘Robocop’ com direção de José Padilha. O estúdio MGM, que contratou o realizador da série ‘Tropa de Elite’, deve ter agora planos mais ousados para o cineasta brasileiro: ninguém melhor que ele para levar às telas ‘Equipe Seal 6’, thriller de ação sobre o comando que executou Bin Laden no Paquistão.

O roteiro do longa que se escreve no noticiário não ficará restrito à caçada ao terrorista. Para se ter uma ideia da preparação brutal a que são submetidos os homens desta força de operações especiais da Marinha americana, o nosso Capitão Nascimento, muito provavelmente, pediria pra sair do treinamento dos Seals.

O agente que atirou em Bin Laden passou, entre outras provações, por um tal “programa de demolição subaquática”, além da autoexplicativa “semana infernal”, antes de ser admitido na tropa.

O Capitão Nascimento deles tem identidade secreta, linha direta com o presidente da República e helicóptero invisível para surpreender as forças do mal.

Nas mãos do Zé, convenhamos, isso dá um filme e tanto.