Nicolas Sarkozy usou praticamente todos os seus “cinco ou seis cérebros admiravelmente irrigados” para tentar entender que diabos Carla Bruni quis dizer com ‘Você é minha droga/Mais mortal que a heroína afegã/Mais perigosa do que a branca colombiana’ em uma das faixas de seu novo disco. Como se fosse possível entender os artistas só com cinco ou seis cérebros, ainda que admiravelmente irrigados.