A indústria do boato resolveu pegar no pé de Eduardo Suplicy.

Não é verdade que o senador esteja cogitando subir ao palco do Bourbon Street para cantar ‘Je t’aime, moi non plus’ com Jane Birkin nesta terça-feira, em São Paulo, como andam espalhando por aí.

E não se fala mais nisso, ok?