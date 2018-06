Na intervenção que chegou a cogitar dos americanos no Brasil, John Kennedy não tinha planos de acabar com a Bossa Nova temendo sua influência no Jazz!

Ao contrário do que andaram espalhando por aí, não há nada a respeito no quinto volume (ainda sem data de lançamento) da série de livros de Elio Gaspari sobre a ditadura militar.

E não se fala mais nisso, ok?