Esse chove não molha!

A promoção ‘Carro-Pipa do Faustão’ está sendo preparada para segurar a audiência do ‘Domingão’ quando terminar a ‘Dança dos Famosos’. O vencedor do concurso ainda não definido pela direção do programa levará 10 mil litros d’água de prêmio. O precioso líquido, como se sabe, está mudando do vinho pra água.

Vai chegar o dia em que ‘um banho de água fria’ nas ideias de alguém será um ato de grande generosidade. ‘Vai tomar banho!’ deixará de ser xingamento; ‘vender feito água’ perderá o sentido figurado; ‘fazer tempestade em copo d’água’ deve virar expressão crítica à previsão frustrada de chuva pela Meteorologia.

A crise hídrica mexeu com velhos significados: tem coisa melhor hoje em dia que ‘dar com os burros n’água’? Quando, enfim, São Paulo secar de vez, voltar pra casa ‘na maior água’, ainda que seja ‘água que passarinho não bebe’, pode até contar com a compreensão da patroa. Caso contrário, ela que ‘tire seu cavalinho da chuva’, até porque ela não vem mesmo!