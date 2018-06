Já está tudo pronto para a volta de Solange Paiva Vieira de sua lua-de-mel, o que, pelas minhas contas, deve acontecer na terça ou quarta-feira da semana que vem.

A coisa mais fofa do governo Lula deve seguir em carro aberto do Corpo de Bombeiros do aeroporto direto para a Anac, onde tem reservada a cadeira de presidente.

Se cruzar com o cortejo, não hesite em aplaudir a economista.

A gente precisa acreditar em alguma coisa, caramba!